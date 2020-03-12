Сегодня в Конституционном суде запланировано рассмотрение судебной реформы

Сегодня должны состояться пленарные заседания Большой палаты Конституционного Суда.

Об этом сообщают Українські Новини.

В частности, запланировано продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции отдельных положений законов "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года №1402-VIII, "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", "О Высшем совете правосудия" (закрытая часть пленарного заседания).

Также в повестке дня продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению ВСУ о соответствии Конституции п.6 ч.1, п.2, 13 ч.2, 3 ст.3 закона "Об очистке власти", 47 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции ч.3, 6 ст.1, ч.1-4, 8 ст.3, п.2 ч.5 ст.5, п.2 заключительных и переходных положений этого закона, ВСУ о соответствии Конституции ч.3 ст.1, п.7, 8 9 ч.1, п.4 ч.2 ст.3, п.2 заключительных и переходных положений этого закона, ВСУ о соответствии Конституции ча.3 ст.4 этого закона (закрытая часть пленарного заседания).

Кроме того, в повестке дня КС продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 47 депутатов ВРУ относительно соответствия Конституции отдельных положений ст.6 закона "О телевидении и радиовещании", ст.15, 15-1, 26 закона "О кинематографии" (закрытая часть пленарного заседания).

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