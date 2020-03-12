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12 марта 2020, четверг, 11:35 147
Общество 2020-03-12T11:37:09+02:00
Українські Новини
В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Анна Рудык
Штормовое предупреждение, Прогноз погоды, Шквальный ветер, погода в Украине
Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

Сегодня, 12 марта, в некоторых областях Украины значительно ухудшится погода. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

Так, согласно данным синоптиков, днем ​​в западных и Винницкой областях, а также ночью и утром в восточных ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Карпатах порывы ветра сегодня достигнут 25-30 м/с. В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый уровень опасности.

Как сообщали Українські Новини, 12 марта в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов. 

В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов.

Также в связи с тем, что в Украине были аномально теплые зима и осень, Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодия.

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