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11 марта 2020, среда, 23:01 84
Судебная власть 2020-03-11T23:20:28+02:00
Українські Новини
ГБР провело следственный эксперимент по "делам Майдана"

ГБР провело следственный эксперимент по "делам Майдана"

Ярина Вацяк
Евромайдан, Растрел Евромайдана, ГБР
Евромайдн
Евромайдн

Государственное бюро расследований (ГБР) провело следственный эксперимент по делам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах в то время, как подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого задержали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

11 марта 2020 года состоялись следственные действия на улице Институтской в Киеве.

"Цель эксперимента - установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов с имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия", - сообщает ГБР.

Согласно сообщению, для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

Также в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших и свидетелей на Майдане Незалежности, улицах Институтской и Крещатик.

Как сообщали Українськi Новини, 38% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова поддержали бы Майдан, 10% - Антимайдан, а еще 39% - не поддержали бы никакую из сторон если бы события 2013-2014 происходили сейчас.

В декабре 2019 года Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана.

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