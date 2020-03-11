ГБР провело следственный эксперимент по "делам Майдана"

Государственное бюро расследований (ГБР) провело следственный эксперимент по делам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах в то время, как подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого задержали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

11 марта 2020 года состоялись следственные действия на улице Институтской в Киеве.

"Цель эксперимента - установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов с имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия", - сообщает ГБР.

Согласно сообщению, для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

Также в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших и свидетелей на Майдане Незалежности, улицах Институтской и Крещатик.

Как сообщали Українськi Новини, 38% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова поддержали бы Майдан, 10% - Антимайдан, а еще 39% - не поддержали бы никакую из сторон если бы события 2013-2014 происходили сейчас.

В декабре 2019 года Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана.