ВСУ нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для латания старых дыр, - Таран

Министр обороны Андрей Таран считает, что Вооруженным силам нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для латания старых дыр.

Об этом он заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В первую очередь, армия должна быть хорошо оснащена, этот вопрос является проблемным. Вооруженные силы нуждаются в модернизации, переходе на современные системы вооружения с использованием новейших технологий. Необходима продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для латания старых дыр", - заявил Таран.

Он отметил, что главным приоритетом Министерства обороны считает необходимость обеспечения высокой обороноспособности страны, способность Вооруженных сил оказывать необходимый отпор нападающему - такой отпор, чтобы у агрессора пропадало даже желание испытать мощь украинских бойцов.

Кроме того, Таран поблагодарил бойцов, которые дали отпор боевикам, обстрелявшим военный грузовой автомобиль в зоне ООС 10 марта.

Он подчеркнул, что основу армии составляют люди, поэтому Минобороны будет продолжать политику, направленную на социальную защиту военнослужащих и их семей.

Таран указал, что мотивационный пакет для военных должен предусматривать обеспечение жильем, достойное денежное обеспечение, приоритетное поступление в учебные учреждения, бесплатное образование, обеспечение качественными медицинскими услугами, гарантии при увольнении с военной службы.

Также он заявил, что Министерство будет продолжать внедрение стандартов НАТО (Организации Североатлантического договора) в систему Вооруженных сил.

"У нас должна быть вполне реальная цель - максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса", - добавил он.

Таран отметил, что проходит перевод системы органов военного управления на стандарты НАТО, но изменение структуры военного руководства страны является лишь одной составляющей многомерного процесса реформирования Вооруженных сил, и именно поэтому важным является вопрос завершения разграничения полномочий между Министерством обороны, главнокомандующим Вооруженных сил и Генеральным штабом в новой структуре.

Также он добавил, что обеспечение высокой обороноспособности страны предусматривает создание разветвленной системы территориальной обороны.

Как сообщали Українськi Новини,11 марта Президент Владимир Зеленский представил на брифинге новоназначенного министра обороны Андрея Тарана.

4 марта Верховная Рада назначила министром обороны Андрея Тарана.