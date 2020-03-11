В Крыму незаконно обыскивали домовладения украинцев. Открыто уголовное дело

Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту проведения ряда незаконных обысков в 7 домовладениях крымских татар в Бахчисарае.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українськi Новини.

В среду, 11 марта, прокуратура АР Крым совместно с Главным управлением Национальной полиции в Крыму и Севастополе начала уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконных обысков в домовладениях граждан Украины в Бахчисарае на временно оккупированной территории полуострова Крым по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса.

"Незаконные обыски на временно оккупированной территории имеют широкомасштабный и систематический характер и не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью, поскольку, направленные исключительно на устрашение населения и преследования лиц", - отметил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

Как сообщали Українськi Новини, нацполиция сообщила о подозрении крымским судьям-перебежчикам.

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