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11 марта 2020, среда, 12:33 404
Силовые структуры 2020-03-11T13:10:10+02:00
Українські Новини
В Крыму незаконно обыскивали домовладения украинцев. Открыто уголовное дело

В Крыму незаконно обыскивали домовладения украинцев. Открыто уголовное дело

Таня Войтюк
Крым, Прокуратура, Крымские татары, Обыски
Иллюстративное фото обысков в Крыму. Фото: facebook/crimeansolidarity
Иллюстративное фото обысков в Крыму. Фото: facebook/crimeansolidarity

Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту проведения ряда незаконных обысков в 7 домовладениях крымских татар в Бахчисарае. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українськi Новини.

В среду, 11 марта, прокуратура АР Крым совместно с Главным управлением Национальной полиции в Крыму и Севастополе начала уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконных обысков в домовладениях граждан Украины в Бахчисарае на временно оккупированной территории полуострова Крым по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса.

"Незаконные обыски на временно оккупированной территории имеют широкомасштабный и систематический характер и не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью, поскольку, направленные исключительно на устрашение населения и преследования лиц", - отметил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

Как сообщали Українськi Новини, нацполиция сообщила о подозрении крымским судьям-перебежчикам.

Тем временем у Бородянского хотят давать дополнительные баллы на питчингах за фильмы про Крым.

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