У Криму незаконно обшукували домоволодіння українців. Відкрито кримінальне провадження

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом проведення низки незаконних обшуків в 7 домоволодіннях кримських татар в Бахчисараї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури, передають Українські Новини.

У середу, 11 березня, прокуратура АР Крим спільно з Головним управлінням Національної поліції в Криму і Севастополі розпочала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла при проведенні незаконних обшуків в домоволодіннях громадян України в Бахчисараї на тимчасово окупованій території півострова Крим з ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу.

"Незаконні обшуки на тимчасово окупованій території мають широкомасштабний і систематичний характер і не мають нічого спільного з правоохоронною діяльністю, оскільки, спрямовані виключно на залякування населення і переслідування осіб", - зазначив прокурор АР Крим Ігор Поночовный.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ протестує проти незаконного засудження в аннексированном Росією Криму Сергія Філатова і Артема Герасимова за звинуваченням в "організації діяльності екстремістської організації".