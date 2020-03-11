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11 марта 2020, среда, 11:21 117
Судебная власть 2020-03-11T11:21:20+02:00
Українські Новини
Кондзеле продлили ночной домашний арест еще на месяц

Кондзеле продлили ночной домашний арест еще на месяц

Анна Рудык
Коррупция, Офис президента, Светлана Кондзеля, Ночной домашний арест
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля

Высший антикоррупционный суд продлил ночной домашний арест бывшему начальнику департамента Офиса Президента Светлане Кондзеле до 13 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Вчера Кондзеле продлили ночной домашний арест до 13 апреля", - сказал он.

Также продлены другие обязательства для Кондзели.

По его словам, помимо этого, департамент, в котором работала Кондзеля, был ликвидирован.

Как сообщали Українськi Новини, Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) изъяли более 10 резюме в ходе обыска служебного кабинета начальника департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели, подозреваемой в требовании взятки за содействие в назначении на руководящую должность в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины." 

Ранее стало известно, что Светлана Кондзеля может снова выйти на работу. 

Также в декабре 2019 года суд арестовал имущество соучастницы Кондзели в мошенническом завладении $150 тыс. 

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