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11 марта 2020, среда, 06:30 1943
Общество 2020-03-11T06:30:03+02:00
Українські Новини
За год пенсии выросли на 16,5%: кому пересчитали пенсии

За год пенсии выросли на 16,5%: кому пересчитали пенсии

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, Повышение пенсий
Пенсия. Фото: pixabay.com
Пенсия. Фото: pixabay.com

За прошлый год в результате перерасчетов выплат средняя пенсия выросла на 16,5%. Так, по состоянию на 1 января 2020 пенсия составляла 3 082,98 грн, что на 437,32 грн или на 16,5% больше по сравнению с 1 января 2019 года (2 645,66 грн). В то же время Пенсионный фонд в в 2020 году планирует несколько этапов повышения пенсии.

Об этом говорится в публичного отчете, представленном председателем правления Пенсионного фонда Украины Евгением Капинусем о работе и исполнения бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в 2019 году.

В 2019 году проведено пересчет размеров пенсий:

  • лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц;
  • индексацию пенсий в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
  • пенсионерам, которые продолжают работать и получили право на перерасчет согласно части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
  • с 1 июля и с 1 декабря в связи с изменением прожиточного минимума

Отмечается, что в 2019 году органы ПФУ обеспечили пенсионные выплаты 11,3 млн граждан на общую сумму 413,0 млрд грн и выплату жилищных субсидий 2,5 млн граждан в сумме 10,8 млрд грн.

Всего за год было назначено 378,8 тыс. новых пенсий.

Общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты по 2019 составляли 435,9 млрд грн, что на 77,3 млрд грн, или на 21,6% больше прошлого года.

Собственные поступления Пенсионного фонда по сравнению с предыдущим годом выросли на 39,7 млрд грн, или на 19,6%.

Как сообщали Українські Новини, после того, как повышение пенсий в марте перенесли, недавно назначенная министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии но уже с 1 апреля.

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