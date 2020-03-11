За год пенсии выросли на 16,5%: кому пересчитали пенсии

За прошлый год в результате перерасчетов выплат средняя пенсия выросла на 16,5%. Так, по состоянию на 1 января 2020 пенсия составляла 3 082,98 грн, что на 437,32 грн или на 16,5% больше по сравнению с 1 января 2019 года (2 645,66 грн). В то же время Пенсионный фонд в в 2020 году планирует несколько этапов повышения пенсии.

Об этом говорится в публичного отчете, представленном председателем правления Пенсионного фонда Украины Евгением Капинусем о работе и исполнения бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в 2019 году.

В 2019 году проведено пересчет размеров пенсий:

лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц;

индексацию пенсий в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

пенсионерам, которые продолжают работать и получили право на перерасчет согласно части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

с 1 июля и с 1 декабря в связи с изменением прожиточного минимума

Отмечается, что в 2019 году органы ПФУ обеспечили пенсионные выплаты 11,3 млн граждан на общую сумму 413,0 млрд грн и выплату жилищных субсидий 2,5 млн граждан в сумме 10,8 млрд грн.

Всего за год было назначено 378,8 тыс. новых пенсий.

Общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты по 2019 составляли 435,9 млрд грн, что на 77,3 млрд грн, или на 21,6% больше прошлого года.

Собственные поступления Пенсионного фонда по сравнению с предыдущим годом выросли на 39,7 млрд грн, или на 19,6%.

Как сообщали Українські Новини, после того, как повышение пенсий в марте перенесли, недавно назначенная министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии но уже с 1 апреля.