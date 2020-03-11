В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

В то время как мировая экономика теряет деньги из-за коронавируса, Эстония вошла в фазу экономического кризиса, в связи с чем балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение.

Об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельме, передает ERR.

Хельме отметил, что теперь вопрос теперь состоит в том, как свести к минимуму последствия кризиса в стране.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал Хельме.

По его словам, такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, в Европе никогда не было.

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - сказал Хельме.

Он добавил, что западные страны в настоящее время оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

Как сообщали Українські Новини, всего за один день состояние десяти богатейших людей мира сократилось на $38 млрд, а на фоне сообщений о коронавирусе мировые цены на нефть начали падать.