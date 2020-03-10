За понедельник состояние десяти богатейших людей мира сократилось на $38 млрд

За "черный понедельник" десять богатейших людей мира потеряли в сумме $37,7 млрд после обвала фондовых рынков.

Об этом сообщает американское издание Forbes.

Список самых миллиардеров, которые потеряли больше всего, возглавил владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно, состояние которого за день сократилось на $6 млрд и составило на конец дня $92,6 млрд.

Основатель и глава компании Amazon Джефф Безос за день потерял $5,6 млрд. Акции Amazon в понедельник к закрытию торгов подешевели более чем на 5%.

Уоррен Баффет, возглавляющий Berkshire Hathaway, за день потерял на $5,4 млрд на фоне падения акций компании. Мексиканский телемагнат Карлос Слим лишился за день $5 млрд (8% его состояния). Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг тоже вошел в пятерку "жертв" "черного понедельника" — его состояние сократилось на $4,2 млрд.

За ним по сумме потерь следует испанец Амансио Ортега, основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Pull & Bear). Его состояние за день сократилось на $4 млрд.

Компания Microsoft и Билл Гейтс потеряли $ 3,8 млрд, Google Ларри Пейджа — на $3,3 млрд. Состояние Ларри Эллисона уменьшилось на $1,8 млрд, после того как акции Oracle подешевели на 3%.

Как сообщали Українські Новини, на фоне сообщений о коронавирусе мировые цены на нефть начали падать.

Основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространении коронавируса.