Шмигаль обговорив співпрацю з місією МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з місією Міжнародного валютного фонду подальші кроки двосторонньої співпраці. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету міністрів, передають Українські Новини. У вівторок ввечері Денис Шмигаль провів телефонну розмову з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом, головою місії МВФ в Україні. Участь у розмові також взяли міністр фінансів Ігор Уманський і міністр юстиції Денис Малюська. Сторони обговорили подальші кроки двосторонньої співпраці. Шмигаль підкреслив, що уряд налаштований на продовження співпраці з МВФ, першочерговим пріоритетом є установа програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні. За словами прем'єр-міністра, уряд налаштований на впровадження реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності та розвитку. Прем'єр підкреслив важливість всебічної підтримки, наданої МВФ Україні. Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що найближчим часом міністр фінансів Ігор Уманський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль попрямують до США для переговорів з Міжнародним валютним фондом. Фахівці МВФ досягли істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив у ході візиту в Україну з 20 березня.