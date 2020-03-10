Шмигаль обговорив співпрацю з місією МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з місією Міжнародного валютного фонду подальші кроки двосторонньої співпраці.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету міністрів, передають Українські Новини.

У вівторок ввечері Денис Шмигаль провів телефонну розмову з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом, головою місії МВФ в Україні.

Участь у розмові також взяли міністр фінансів Ігор Уманський і міністр юстиції Денис Малюська.

Сторони обговорили подальші кроки двосторонньої співпраці.

Шмигаль підкреслив, що уряд налаштований на продовження співпраці з МВФ, першочерговим пріоритетом є установа програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні.

За словами прем'єр-міністра, уряд налаштований на впровадження реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності та розвитку.

Прем'єр підкреслив важливість всебічної підтримки, наданої МВФ Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що найближчим часом міністр фінансів Ігор Уманський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль попрямують до США для переговорів з Міжнародним валютним фондом.