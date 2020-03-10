підписатися на розсилку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
10 березня 2020, вівторок, 22:56 3
Політика 2020-03-10T23:10:05+02:00
Українські Новини
Шмигаль обговорив співпрацю з місією МВФ

Шмигаль обговорив співпрацю з місією МВФ

Ольга Фандорина
МВФ, Місія МВФ, перемовини, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з місією Міжнародного валютного фонду подальші кроки двосторонньої співпраці.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету міністрів, передають Українські Новини.

У вівторок ввечері Денис Шмигаль провів телефонну розмову з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом, головою місії МВФ в Україні.

Участь у розмові також взяли міністр фінансів Ігор Уманський і міністр юстиції Денис Малюська.

Сторони обговорили подальші кроки двосторонньої співпраці.

Шмигаль підкреслив, що уряд налаштований на продовження співпраці з МВФ, першочерговим пріоритетом є установа програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні.

За словами прем'єр-міністра, уряд налаштований на впровадження реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності та розвитку.

Прем'єр підкреслив важливість всебічної підтримки, наданої МВФ Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що найближчим часом міністр фінансів Ігор Уманський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль попрямують до США для переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Фахівці МВФ досягли істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив у ході візиту в Україну з 20 березня.

Більше новин про: МВФ Місія МВФ перемовини Денис Шмигаль

У лютому в Україні зафіксували дефляцію
ЗСУ на Донбасі зазнали серйозних втрат. Бойовики били з ракетного комплексу і гранатометів
Новини
Шмигаль обговорив співпрацю з місією МВФ 22:56
Уманський і Шмигаль попрямують до США для переговорів з МВФ, - Зеленський 22:16
Після рекордного падіння ціни на нафту різко підскочили 21:48
Судові слухання у авіакатастрофі МН17 відклали на 2 тижні 20:47
У Києві з'явилися експрес-тести на коронавірус: поки їх всього 1200 20:20
більше новин
Епідемія коронавірусу: МЗС опублікував рекомендації для українців за кордоном 12:00
"Слуга народу" шукає заміну Авакову, - депутат 12:50
Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали 07:00
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Від коронавірусу по всьому світу вилікувались більше 62 тис. осіб 13:54
більше новин
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені 08:16
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
більше новин
У Києві з'явилися експрес-тести на коронавірус: поки їх всього 1200
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok