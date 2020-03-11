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11 березня 2020, середа, 06:30 22
Суспільство 2020-03-11T09:00:02+02:00
Українські Новини
За рік пенсії зросли на 16,5%: кому перерахували пенсії

За рік пенсії зросли на 16,5%: кому перерахували пенсії

Ярина Вацяк
ПФУ, Пенсії, підвищення пенсій, Пенсійний фонд, пенсія
Пенсія. Фото: pixabay.com
Пенсія. Фото: pixabay.com

Середня пенсія в Україні за минулий рік внаслідок перерахунків виплат зросла на 16,5%. Так, пенсія становила 3 082,98 грн станом на 1 січня 2020, що на 16,5% або 437,32 грн більше порівняно з 1 січня 2019 року (2 645,66 грн). Водночас Пенсійний фонд планує кілька етапів підвищення пенсії у 2020.

Про це йдеться в публічного звіту, який представив голова правління Пенсійного фонду України Євгенія Капінуса про роботу та виконання бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) у 2019 році.

У 2019 року проведено перерахунки розмірів пенсій:

  • особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб;
  • індексацію пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
  • пенсіонерам, які продовжують працювати та набули право на перерахунок згідно частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

з 1 липня та з 1 грудня у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму

Зазначається, що у 2019 році органи ПФУ забезпечили пенсійні виплати 11,3 млн громадян на загальну суму 413,0 млрд грн та виплату житлових субсидій 2,5 млн громадян у сумі 10,8 млрд грн.

Всього за рік було призначено 378,8 тис. нових пенсій.

Загальні видатки на пенсійні та інші заплановані виплати за 2019 рік становили 435,9 млрд грн, що на 77,3 млрд грн, або на 21,6 % більше минулого року.

Власні надходження Пенсійного фонду порівняно з попереднім роком зросли на 39,7 млрд грн, або на 19,6%.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як підвищення пенсій у березні перенесли, новопризначена міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що 11 мільйонів пенсіонерів в цьому році обов'язково отримають індексовані пенсії але вже з 1 квітня.

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