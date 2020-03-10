У Близнецов возможна апатия, а Девам следует следить за питанием — гороскоп здоровья на среду

В среду астрологи советуют всем знакам зодиака заняться повышением иммунитета. Подробнее о том, какие еще изменения приготовили звезды на среду, 11 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В среду звезды советуют Овнам как можно больше времени провести на свежем воздухе. Также на пользу организму в этот день пойдут занятия активными видами спорта и йога.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцам звезды советуют есть как можно меньше продуктов из муки. В среду они могут нарушить работу желудка.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Главным врагом Близнецов в среду будет апатия. Из-за нее у представителей этого знака возможно ухудшение самочувствия. Звезды советуют организовать себе активный отдых и проследить, чтобы рацион состоял из большого количества свежих овощей и фруктов.

Рак (21 июня – 22 июля)

В среду звезды советуют Ракам не нагружать себя делами. Постарайтесь сделать так, чтобы соотношение труда и отдыха было оптимальным для здоровья и самочувствия.

Лев (23 июля – 22 августа)

В эту ночь Львы будут страдать от бессонницы. Чтобы не чувствовать утром усталость и вялость, возможно, понадобится принять соответствующее лекарство.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам звезды советуют в среду не нагружать огранизм трудноусвояемой пищей. Жирная, жареная, сильно соленая и перченая еда может вызвать нарушения ЖКТ.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам сделать ревизию аптечки. Это поможет избежать принятия просроченого препарата, который может ухудшить самочувствие.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов в среду могут возникнуть неприятные ощущения в мышцах спины из-за сидячего образа жизни. Звезды советуют обратиться к массажисту.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам заняться спортом, чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть из-за малоподвижного способа жизни.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В среду Козерогам звезды советуют обратить внимание на состояние кожи. Возможно она нужнается в дополнительном уходе.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Если что-то беспокоит Водолеев, то следует обратиться к соответствующему специалисту. Звезды не советуют заниматься самолечением в этот день. Это может привести к очень негативным последствиям.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

в среду Рыбы могут оказаться очень забывчивыми. Звезды советуют поставить себе будильник или напоминание, чтобы не забыть принять какое-то лекарство.

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