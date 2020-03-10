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  • Первую замминистра Бородянского Светлану Фоменко назначили врио министра культуры
10 марта 2020, вторник, 17:23 212
Политика 2020-03-10T17:24:05+02:00
Українські Новини
Первую замминистра Бородянского Светлану Фоменко назначили врио министра культуры

Первую замминистра Бородянского Светлану Фоменко назначили врио министра культуры

Ольга Фандорина
Минкультуры, Светлана Фоменко, Владимир Бородянский, Минкультуры Украины
Светлана Фоменко. Фото: glavcom.ua
Светлана Фоменко. Фото: glavcom.ua

Кабинет Министров назначил первого заместителя министра культуры, молодежи и спорта Светлану Фоменко временно исполняющей обязанности министра культуры, молодежи и спорта.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба министерства.

"Светлана Фоменко сейчас является исполняющей обязанности министра", - говорится в сообщении.

Фоменко была первым заместителем министра культуры Евгения Нищука.

В декабре 2019 года она была назначена заместителем министра Владимира Бородянского.

Как сообщали Українськi Новини, бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказался работать в новом правительстве из-за разделения министерства.

 Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее экс-министр Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

 
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