Первую замминистра Бородянского Светлану Фоменко назначили врио министра культуры

Кабинет Министров назначил первого заместителя министра культуры, молодежи и спорта Светлану Фоменко временно исполняющей обязанности министра культуры, молодежи и спорта. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба министерства. "Светлана Фоменко сейчас является исполняющей обязанности министра", - говорится в сообщении. Фоменко была первым заместителем министра культуры Евгения Нищука. В декабре 2019 года она была назначена заместителем министра Владимира Бородянского. Как сообщали Українськi Новини, бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказался работать в новом правительстве из-за разделения министерства. Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Ранее экс-министр Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".