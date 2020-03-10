Первую замминистра Бородянского Светлану Фоменко назначили врио министра культуры

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба министерства.

"Светлана Фоменко сейчас является исполняющей обязанности министра", - говорится в сообщении.

Фоменко была первым заместителем министра культуры Евгения Нищука.

В декабре 2019 года она была назначена заместителем министра Владимира Бородянского.

Как сообщали Українськi Новини, бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказался работать в новом правительстве из-за разделения министерства.

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее экс-министр Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".