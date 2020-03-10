подписаться на рассылку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
10 марта 2020, вторник, 16:11 678
Внешняя политика 2020-03-10T16:11:35+02:00
Українські Новини
Украина изучает опыт Швейцарии в проведении референдумов, - Разумков

Украина изучает опыт Швейцарии в проведении референдумов, - Разумков

Валерия Драгомирова
Швейцария, Референдум, Разумков Дмитрий
Разумков в Швейцарии. Фото: ВРУ
Разумков в Швейцарии. Фото: ВРУ

Украина изучает опыт Швейцарии в проведении референдумов. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба парламента.


"В Швейцарии успешно работает практика, когда народ является субъектом законодательной инициативы. Украина также делает первые шаги. Уже разработаны законопроекты, какими должны быть расширены формы прямой демократии: закреплено механизмы общенационального и местных референдумов, народного вето, отзыв депутата. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем их рассмотреть", - отметил Дмитрий Разумков.

В рамках официального визита в Швейцарию глава украинского парламента провел встречу с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Зоммаругой. Он поздравил госпожу Зоммаругу с избранием и выразил надежду на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии в будущем.

Как сообщали Українські Новини, Рада вынесла законопроект о референдуме на общественное обсуждение. 

Законопроект "О всеукраинском референдуме" предусматривает возможность изменения решения, принятое во время референдума, путем референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия.

Больше новостей о: Швейцария Референдум Разумков Дмитрий

НБУ продал $250 млн на межбанке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений
Новости
В России изменили Конституцию, чтобы Путин смог снова баллотироваться в президенты 17:40
Право быть или не быть в команде оставляю за собой, — замминистра по делам ветеранов Терещенко ушел в отставку 17:35
Врач "Рудольфинерхаус" исключил отравление Шокина ртутью естественным путем 17:29
Первую замминистра Бородянского Светлану Фоменко назначили врио министра культуры 17:23
Сегодня от гриппа умер мужчина в Запорожской области и женщина в Николаевской 17:15
больше новостей
Такой цены давно не было: из-за коронавируса туры из Украины подешевели 07:00
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта 08:40 Карта
МН17. Фото: 112.ua
Фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму, - начальник штаба части 16:37
больше новостей
В Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok