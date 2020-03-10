Украина изучает опыт Швейцарии в проведении референдумов, - Разумков

Украина изучает опыт Швейцарии в проведении референдумов. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба парламента.



"В Швейцарии успешно работает практика, когда народ является субъектом законодательной инициативы. Украина также делает первые шаги. Уже разработаны законопроекты, какими должны быть расширены формы прямой демократии: закреплено механизмы общенационального и местных референдумов, народного вето, отзыв депутата. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем их рассмотреть", - отметил Дмитрий Разумков.

В рамках официального визита в Швейцарию глава украинского парламента провел встречу с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Зоммаругой. Он поздравил госпожу Зоммаругу с избранием и выразил надежду на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии в будущем.



Как сообщали Українські Новини, Рада вынесла законопроект о референдуме на общественное обсуждение.

Законопроект "О всеукраинском референдуме" предусматривает возможность изменения решения, принятое во время референдума, путем референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия.