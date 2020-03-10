Обвал цін на нафту став найгіршим за останні 29 років

За добу ціни світові ціни на нафту обвалилися до рекордних значень з 1991 року. Так, нафтові ф'ючерси впали майже на третину під час азіатських торгів. Причиною обвалу експерти називають небажання Росії додатково скоротити нафтовидобування, а також провал переговорів ОПЕК+. На світових ринках нафти ситуацію характеризують як панічну.

Вартість бареля травневої нафти Brent 9 березня до 9:15 за Києвом становила $ 33, 95 (-25,01%). Барель квітневої нафти WTI торгувався по $30,20 (-26,84%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 45,27 і $ 41,28 відповідно, пише Enkorr.

Під час сьогоднішніх торгів ціни на еталонні сорти нафти падали до рівнів $ 31,27 (Brent) і $ 27,34 (WTI). Тим самим ранкові мінімальні ціни впритул наблизилися до абсолютних мінімумів 2010-х рр., які були показані в січні 2016 року на піку падіння нафтових котирувань.

Рекордний добовий обвал цін був викликаний сукупністю двох факторів: глобальним вірусним кризою і провалом березневого міністерського саміту групи ОПЕК +, в який входять країни ОПЕК і союзники на чолі з Росією.

Обвал ціни на нафту на відкритті біржі ICE в 2:00 за Києвом в понеділок стала найгіршою з дня початку операції "Буря в пустелі" в 1991 році.

Зазначається, що 6 березня у Відні зустріч групи ОПЕК + закінчилася не просто відсутністю домовленості, а повним розривом альянсу між Росією і ОПЕК на чолі з Саудівською Аравією, який керував світовими цінами на нафту з 2017 року з допомогою узгоджених скорочень видобутку. Каменем спотикання стало небажання Росії погоджуватися на запропоноване Саудівською Аравією нове скорочення, яке мало компенсувати зниження попиту на нафту через епідемію коронавірусу.

Вже через кілька годин після закінчення переговорів у Відні саудівський уряд дав зрозуміти, що оголошує цінову війну. Нафтовій монополії Saudi Aramco було зазначено встановити рекордні за 20 років знижки на $6-8 за барель до відпускних цін, внаслідок чого дисконт саудівської нафти до Brent перевищило $10. Одночасно саудівські джерела пообіцяли, що з 1 квітня, коли закінчуються попередні домовленості про скорочення, країна почне різко підвищувати видобуток - з 9,7 млн ​​до 10 барелів на добу, потім - до 11 млн, а в перспективі - і до 12 млн. Скорочення , на якому саудівці наполягали на переговорах ОПЕК +, змусило б їх знизити видобуток до 9 млн барелів на добу.

Збіг скорочення попиту і різкого підвищення видобутку нафти - рідкісний випадок, нинішня ситуація - "ведмежа" на нафтовому ринку з початку 1930-х років, сказав FT засновник консалтингової Rapidan Energy Group Боб Макнеллі.

Аналітики припускають, що своїми агресивними ціновими діями Саудівська Аравія хоче змусити Росію повернутися за стіл переговорів і в середині березня все-таки узгодити нове скорочення видобутку.

Як повідомляли Українські Новини, на тлі повідомлень про коронавіруси світові ціни на нафту почали падати.

Тим часом, фондові ринки рекордно обвалилися вперше з 2008 року.