ЕС не имеет официальных претензий к качеству меда из Украины

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявляет, что ЕС не предоставляло официальных претензий касательно качества меда, который Украина экспортирует в ЕС.

Об этом Українським Новинам сообщила консультант ФАО Анна Бурка.

"Они (Copa-Cogeca) опираются на свои аналитические цифры по объемам поставок из Украины. Официального подтверждения из Европы о том, что поймали кого-то, кто фасует украинский мед и он фальсифицирован - такого нет", - сказала она.

Ранее ряд СМИ обнародовали информацию, что одно из крупнейших объединений производителей агропродукции Евросоюза Copa-Cogeca обвинила Украину в том, что она экспортирует в ЕС мед, разбавленный сахарным сиропом.

В последнем пресс-релизе Copa-Cogeca речь идет о том, что с 2013 года европейские пасечники боролись с увеличением импорта по низким ценам (1,24 евро/кг в 2019 году), при этом, согласно их данным, средние производственные затраты в ЕС составляли 3,9 евро/кг в 2018 году.

Copa-Cogeca объясняет такую разницу в ценах добавлением сахарного сиропа, который дешевле для производства и его трудно обнаружить во время пограничного контроля в Европе.

Однако в этом материале отсутствует прямое упоминание Украины.

На данный момент Украина входит в ТОП-5 крупнейших экспортеров на глобальном рынке и является поставщиком меда номер 2, после Китая, в страны Европы.

Бурка отметила, что в Украине каждая экспортируемая партия меда проходит многоуровневую проверку, начиная от входного-выходного анализа в лабораториях компаний-экспортеров, государственных лабораториях, и заканчивая европейскими лабораториями (QSI, Intertek, Eurofins).

По данным ФАО, в 2018 году средняя цена украинского меда на рынке ЕС составляла 1,83 евро/кг, что на 5,5% выше, чем цены в 2017 году.

Как сообщали Українськi Новини, Украина за 10 дней исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда в Европейский Союз на 2020.

В то же время Украина побила 5-летний рекорд по экспорту яблок.