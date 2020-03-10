В Киеве перекрыли пешеходный мост на Труханов остров

Во вторник, 10 марта, Парковый пешеходный мост на Труханов остров перекрыли в связи с ремонтом для пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщает "Киевавтодор".

Сообщается, что мост перекрыли с 08:00 10 марта до 23:00 12 марта.



Специалисты КП "Киевавтодормост" будут ремонтировать элементы противовеса у опоры №3.



"На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров специалисты КП "Киевавтодормост" проведут ремонт элементов противовеса у опоры No3", - говорится в сообщении.



Так как на мост больше всего посетителей приходит в выходные дни, соответствующие работы запланировали выполнять в будни.



Как сообщали Українські Новини, в Киеве решили построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского. Строительство будет завершено до конца нынешнего года. Финансировать работы планируют за счет инвесторов.



Ранее в сети показали, что открытый Кличко Шулявский мост держится на деревянных опорах.



Также, сообщалось, что с 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков.