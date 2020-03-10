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10 марта 2020, вторник, 13:28 2517
Общество 2020-03-10T13:29:33+02:00
Українські Новини
В Киеве перекрыли пешеходный мост на Труханов остров

В Киеве перекрыли пешеходный мост на Труханов остров

Валерия Драгомирова
Ремонт, Киевавтодор, Труханов остров, Пешеходный мост
Пешеходный мост. Фото: Facebook/ Кличко - мер
Пешеходный мост. Фото: Facebook/ Кличко - мер

Во вторник, 10 марта, Парковый пешеходный мост на Труханов остров перекрыли в связи с ремонтом для пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщает "Киевавтодор".

Сообщается, что мост перекрыли с 08:00 10 марта до 23:00 12 марта.

Специалисты КП "Киевавтодормост" будут ремонтировать элементы противовеса у опоры №3.

"На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров специалисты КП "Киевавтодормост" проведут ремонт элементов противовеса у опоры No3", - говорится в сообщении.

Так как на мост больше всего посетителей приходит в выходные дни, соответствующие работы запланировали выполнять в будни.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве решили построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского. Строительство будет завершено до конца нынешнего года. Финансировать работы планируют за счет инвесторов.

Ранее в сети показали, что открытый Кличко Шулявский мост держится на деревянных опорах

Также, сообщалось, что с 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков. 

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