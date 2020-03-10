Великий пост-2020: как легко приготовить воздушные банановые оладьи

Вчера, 9 марта, у православных христиан началась вторая неделя Великого поста. Кроме постного меню на всю неделю, Українські Новини публикуют рецепт банановых оладий, которые станут отличным завтраком или перекусом для всей семьи.

Для приготовления банановых оладьев (порции на 4 человек) понадобятся:

соль (щепотка)

бананы (2 шт)

молоко (125 мл)

мука (4 ст.л)

растительное масло для жарки (1 ст.л)

ваниль

картофельный крахмал (1 ст.л)

сахар (1 ст.л)

сода (1 ч.л)

яблочный уксус (2 ст.л)

корица (1 ч.л)

Способ приготовления:

Бананы размять вилкой или блендером до состояния пюре. В банановое пюре всыпать сахар, щепотку соли и крахмал. Пищевую соду погрузить в 2 ст.л яблочного уксуса и добавить все в банановую массу, тщательно перемешать. В полученную массу всыпать муку, перемешать тесто до однородности, комочков в нем быть не должно Добавить корицу и ваниль, тщательно перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выложить тесто на сковороду, формируя небольшие оладьи. Поджаривать оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны до получения золотистой корочки.

По желанию оладьи можно немного посыпать сахарной пудрой или полить вареньем перед подачей к столу.

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