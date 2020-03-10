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  • Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже падают третью неделю подряд
10 марта 2020, вторник, 11:22 1270
Экономика 2020-03-10T11:22:22+02:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже падают третью неделю подряд

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже падают третью неделю подряд

Анна Рудык
Фондовая биржа, Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine, WSE
Биржа. Фото: pixabaу
Биржа. Фото: pixabaу

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже снижается 3-ю неделю подряд и с 28 февраля по 6 марта снизился на 1,3%, или на 4,66 пункта до 345,95 пункта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 350,61 пунктов, в конце - 345,95 пункта.

Наибольшее падение показали акции компании KSG Agro(-4,7%), наибольший рост - акции компании "Милкиленд" (+12,8%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 28 февраля Цена последней сделки, злотые, 6 марта Изменение стоимости %
"Кернел" 43 41,05 -4,5
"Астарта" 14,2 14,4 +1,4
Coal Energy 0,11 0,12 +9
"Милкиленд" 0,39 0,44 +12,8
"Агротон" 3,12 3,14 +0,6
KSG Agro 1,07 1,02 -4,7
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" ---- 82 ----
IMC 11,95 12,95 +8,4
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine с 21 по 28 февраля снизился на 9,74%, или на 37,83 пункта до 350,61 пункта.

Тем временем межбанк открылся обвалом гривны. А Национальный банк в период со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов и продал 307,2 млн долларов.

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