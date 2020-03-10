Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже падают третью неделю подряд

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже снижается 3-ю неделю подряд и с 28 февраля по 6 марта снизился на 1,3%, или на 4,66 пункта до 345,95 пункта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 350,61 пунктов, в конце - 345,95 пункта.

Наибольшее падение показали акции компании KSG Agro(-4,7%), наибольший рост - акции компании "Милкиленд" (+12,8%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 28 февраля Цена последней сделки, злотые, 6 марта Изменение стоимости % "Кернел" 43 41,05 -4,5 "Астарта" 14,2 14,4 +1,4 Coal Energy 0,11 0,12 +9 "Милкиленд" 0,39 0,44 +12,8 "Агротон" 3,12 3,14 +0,6 KSG Agro 1,07 1,02 -4,7 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" ---- 82 ---- IMC 11,95 12,95 +8,4 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine с 21 по 28 февраля снизился на 9,74%, или на 37,83 пункта до 350,61 пункта.

Тем временем межбанк открылся обвалом гривны. А Национальный банк в период со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов и продал 307,2 млн долларов.