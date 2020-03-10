Котировки акций Ferrexpo продолжили падение

Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) после падения в последнюю неделю февраля на 12,6%, со 2 по 6 марта снизились на 6,4%, или на 0,086 фунта стерлингов за акцию до 1,2495 фунта стерлингов/акция.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 2 марта акции компании котировались на уровне 1,335 фунта стерлингов, 3 марта они повысились до 1,357 фунта стерлингов, после чего котировки акций пошли на снижение и 4 марта снизились до 1,344 фунта стерлингов, 5 марта - до 1,2855 фунта стерлингов, 6 марта - до 1,2495 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 22,3% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов).

Как сообщали Українськi Новини, с 31 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года котировки акций компании снизились на 18,3%, или на 0,36 фунтов стерлингов до 1,591 фунта стерлингов за акцию.

Самый высокий показатель за год был зафиксирован 16 апреля - 3,013 фунта стерлингов за акцию, самый низкий - 30 октября - 1,23 фунта стерлингов за акцию.

Таким образом, с 16 апреля по 31 декабря котировки акций компании упали практически в 2 раза.

В конце октября 2019 года мажоритарный собственник Ferrexpo Константин Жеваго временно покинул должность гендиректора Ferrexpo, при этом совет директоров назначил исполняющим обязанности гендиректора компании Криса Мэве.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания сократила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 8,7% до 503 млн долларов, увеличив выручку на 6% до 1,3 млрд долларов.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания сократила прибыль на 15% до 335 млн долларов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.