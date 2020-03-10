Котирування акцій Ferrexpo продовжили падіння

Котирування акцій компанії Ferrexpo plc (Велика Британія), що контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область), після падіння в останній тиждень лютого на 12,6% з 2 по 6 березня знизилися на 6,4%, або на 0,086 фунта стерлінгів за акцію до 1,2495 фунта стерлінгів/акція.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ними, 2 березня акції компанії котирувалися на рівні 1,335 фунта стерлінгів, 3 березня вони підвищилися до 1,357 фунта стерлінгів, після чого котирування акцій пішли на зниження і 4 березня знизилися до 1,344 фунта стерлінгів, 5 березня - до 1,2855 фунта стерлінгів, 6 березня - до 1,2495 фунта стерлінгів.

Угоди укладалися впродовж тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 22,3% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 1,609 фунта стерлінгів).

Як повідомляли Українські Новини, з 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року котирування акцій компанії знизилися на 18,3%, або на 0,36 фунтів стерлінгів до 1,591 фунта стерлінгів за акцію.

Найвищий показник за рік був зафіксований 16 квітня - 3,013 фунта стерлінгів за акцію, найнижчий - 30 жовтня - 1,23 фунта стерлінгів за акцію.

Таким чином, з 16 квітня по 31 грудня котирування акцій компанії впали практично в 2 рази.

Наприкінці жовтня 2019 року мажоритарний власник Ferrexpo Костянтин Жеваго тимчасово залишив посаду гендиректора Ferrexpo, при цьому рада директорів призначив виконуючим обов'язки гендиректора компанії Кріса Мевє.

У 2019 порівняно з 2018 роком Ferrexpo скоротила виробництво окатишів на 0,8%, або на 88 тис. тонн до 10,518 млн тонн.

У 2018 році порівняно з 2017 роком компанія скоротила показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) на 8,7% до 503 млн доларів, збільшивши виручку на 6% до 1,3 млрд доларів.

У 2018 році порівняно з 2017 роком компанія скоротила прибуток на 15% до 335 млн доларів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.