Котировки акций Ferrexpo рухнули на 12,6%

Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) после трехнедельного роста с 24 по 28 февраля снизились на 12,6%, или на 0,187 фунта стерлингов за акцию до 1,2925 фунта стерлингов/акция.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 24 февраля акции компании котировались на уровне 1,4795 фунта стерлингов, после чего котировки акций пошли на снижение, снизившись 25 февраля до 1,42 фунта стерлингов, 26 февраля - до 1,385 фунта стерлингов, 27 февраля - до 1,343 фунта стерлингов и 28 февраля - до 1,2925 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 19,7% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов).

Как сообщали Українськi Новини, За последние 9 месяцев стоимость компании находящегося в розыске украинского олигарха снизилась в 2 раза

Ранее Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo

С 31 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года котировки акций Ferrexpo снизились на 18,3%, или на 0,36 фунтов стерлингов до 1,591 фунта стерлингов за акцию.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания сократила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 8,7% до 503 млн долларов, увеличив выручку на 6% до 1,3 млрд долларов.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания сократила прибыль на 15% до 335 млн долларов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.