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10 березня 2020, вівторок, 10:19 24
Фінанси 2020-03-10T10:23:25+02:00
Українські Новини
Міжбанк відкрився обвалом гривні

Міжбанк відкрився обвалом гривні

Сергій Жолобецький
НБУ, Валюта, курс гривні, Міжбанк, Долар

В той час, як гривня подешевшала після свят міжбанківський валютний ринок відкрився котируваннями 25,25-25,30 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники ринку.

"Після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився помітним "гепом", - сказав представник одного з найбільших банків з українським капіталом.

При цьому учасники ринку відзначають, що всі чекають реакції та дій Національного банку.

"Або НБУ дасть долару знайти свій новий рівень, або доведеться "заливати" все валютою", - додав співрозмовник агентства.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер, 5 березня, на 12 коп. в п'ятницю, 6 березня, знизився на 26 коп. до 24,97 UAH/USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 березня, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

 

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