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10 марта 2020, вторник, 09:40 2353
Общество 2020-03-10T09:40:20+02:00
Українські Новини
Киев в начале рабочей недели окутал густой туман

Киев в начале рабочей недели окутал густой туман

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, Туман в Киеве, Туман в Украине
Туман. Фото: pixabay
Туман. Фото: pixabay

Сегодня, 10 марта, как прогнозировали ранее синоптики, Киев накрыл сильный туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, сообщается, что объявлен желтый уровень опасности (I), видимость на дорогах составить 200-500 метров.

Водителей просят во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными при движении и не выезжать на дороги без необходимости. 

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 10 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром туман, ночью местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.

Также в связи с тем, что в Украине были аномально теплые зима и осень, Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодия.

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