Киев в начале рабочей недели окутал густой туман

Сегодня, 10 марта, как прогнозировали ранее синоптики, Киев накрыл сильный туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Так, сообщается, что объявлен желтый уровень опасности (I), видимость на дорогах составить 200-500 метров. Водителей просят во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными при движении и не выезжать на дороги без необходимости. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 10 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром туман, ночью местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем. Также в связи с тем, что в Украине были аномально теплые зима и осень, Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодия.