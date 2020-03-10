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10 марта 2020, вторник, 08:45 374
Европа 2020-03-10T08:46:14+02:00
Українські Новини
В Германии зафиксировали первые две смерти от коронавируса

В Германии зафиксировали первые две смерти от коронавируса

Надежда Комендантова
Германия, Коронавирус, коронавирус в Европе, коронавирус в Германии, Смерть от коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео MSNBC
Коронавирус. Скриншот видео MSNBC

В Германии зафиксированы первые смертельные случаи, вызванные коронавирусом.

Об этом сообщает DW.

Так, в результате COVID-19 умер один человек в Хайнсберге и 89-летняя женщина в Эссене. Оба города находятся в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал граждан преклонного возраста и тех, которые имеют хронические болезни, сделать все возможное для защиты от коронавируса, который является особенно опасным для них.

Тем временем из-за подозрения на коронавирус в земле Бранденбург на домашний карантин отправлено около пяти тысяч человек. Учитель одной из школ контактировал с инфицированным на коронавирус жительницей Берлина. Через это в изоляцию были отправлены все ученики и учителя школы.

По состоянию на 9 марта в Германии подтверждено 1112 случаев заражения коронавирусом, из них 484 - в Северном Рейн-Вестфалии. Как сообщалось ранее коронавирус в Египте умер гражданин Германии, который находился там как турист.

Как сообщали Українські Новини, в единственной стране Европы, где не было коронавируса, зафиксировали два случая заболевания.

Также в марте в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.

Тем временем, в ВОЗ заявили, что для полного излечения от болезни, вызванной новым коронавирусом Covid-19, необходимо несколько недель.

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