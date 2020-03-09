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09 марта 2020, понедельник, 23:55 75
Америка 2020-03-09T23:55:02+02:00
Українські Новини
В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Китайский коронавирус, коронавирус в Канаде
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В Канаде зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса, которым заразились почти 110 тыс. человек по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, сообщается, что смерть зарегистрирована в провинции Британская Колумбия. Пациент, который умер, проживал в Северном Ванкувере.

По данным издания, в Британской Колумбии на данный момент 32 человека заражены коронавирусом.

Как заявил министр здравоохранения Б.С. Эдриан Дикс на пресс-конференции, из них 16 имели контакт с Ираном, пять - с Китаем, а некоторые связаны с объектом в долине Линн, где существуют "существенные проблемы с заражением".

По данным федерального правительства, общенациональный подсчет подтвержденных случаев в Канаде составляет 69 человек.

Кроме того, в Онтарио женщина в возрасте 60 лет, вернувшаяся в Канаду из Франции, и мужчина в возрасте 60 лет, который находился в Вашингтоне, округ Колумбия, дали положительный результат на COVID-19.

"Все случаи Covid-19 на сегодняшний день связаны с поездками за границу и пациенты лечатся дома в изоляции при поддержке со стороны должностных лиц здравоохранения. Как только эти случаи были выявлены вчера вечером, мы приняли незамедлительные меры для защиты населения", - сказала в своем заявлении на выходных главный медицинский директор Альберты, доктор Дина Хиншоу.

Как сообщали Українські Новини, в единственной стране Европы, где не было коронавируса, зафиксировали два случая заболевания.

Также в марте в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.

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