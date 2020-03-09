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09 марта 2020, понедельник, 21:25 82
Силовые структуры 2020-03-09T21:25:24+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили украинского военного

На Донбассе боевики ранили украинского военного

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в понедельник, 9 марта, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

3 обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Широково и Гнутово и поблизости Водяного.

5 обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно - рядом с населенным пунктом Ореховое, Зайцево, Новолуганское, Луганское и Авдеевки.

Как сообщали Українські Новини, 8 марта в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. За сутки погиб один украинский военный, еще шестеро были ранены.

Также в Украину из ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса.

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