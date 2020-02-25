подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
25 февраля 2020, вторник, 14:11 41
Медицина 2020-02-25T14:19:42+02:00
Українські Новини
ВОЗ призвала мир готовиться к пандемии коронавируса

ВОЗ призвала мир готовиться к пандемии коронавируса

Павел Твердохлиб
всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, Коронавирус, Тедрос Адханом Гебрейесус
Коронавирус (2019-nCoV) Фото: ВОЗ
Коронавирус (2019-nCoV) Фото: ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса. Об этом руководитель ВОЗ сообщил во время специального заявления для прессы.

По словам Гебрейесуса, сейчас нет "универсального подхода к борьбе с коронавирусом. Использование слова "пандемический" в настоящий момент противоречит фактам, но ситуация должна внушать страх".

"Мы должны сосредоточиться на сдерживании и при этом делать все, что можем, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как сообщали Українські Новини, согласно последним данным, на утро 25 февраля число зараженных новым коронавирусом увеличилось почти на 2 тысячи человек за сутки и приблизилось к 80 тыс. Более 2,6 тыс. заболевших погибли.

В Национальной комиссии по здравоохранению Китая сообщают о 77 658 подтвержденных случаях заболевания.

Больше новостей о: всемирная организация здравоохранения ВОЗ Коронавирус Тедрос Адханом Гебрейесус

НБУ ввел в обращение новую банкноту
Украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess
Новости
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
При легализации игорного бизнеса без системы онлайн мониторинга введение налога GGR нецелесообразно,- эксперты 14:19
ВОЗ призвала мир готовиться к пандемии коронавируса 14:11
Гривна продолжает падать: НБУ понизил курс нацвалюты 14:10
Меньше половины украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах 14:08
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
В Италии закрыли на карантин 12 городов 14:42
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
Скриншот видео с концерта facebook.com/dubinskyi
Дубинский обнародовал видео на котором якобы сын Порошенко на концерте называет себя русским 09:50
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
Агитационные материалы против Юлии Светличной Фото: Facebook
"Слуги народа" платили по 500 гривен за "черную" агитация против Юлии Светличной, – активист 14:45 Видео
больше новостей
Отобрала у журналиста телефон: ГБР сообщило экс-депутату Рады Чорновол о подозрении
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok