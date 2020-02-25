ВОЗ призвала мир готовиться к пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса. Об этом руководитель ВОЗ сообщил во время специального заявления для прессы.

По словам Гебрейесуса, сейчас нет "универсального подхода к борьбе с коронавирусом. Использование слова "пандемический" в настоящий момент противоречит фактам, но ситуация должна внушать страх".

"Мы должны сосредоточиться на сдерживании и при этом делать все, что можем, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как сообщали Українські Новини, согласно последним данным, на утро 25 февраля число зараженных новым коронавирусом увеличилось почти на 2 тысячи человек за сутки и приблизилось к 80 тыс. Более 2,6 тыс. заболевших погибли.

В Национальной комиссии по здравоохранению Китая сообщают о 77 658 подтвержденных случаях заболевания.