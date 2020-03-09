Украина готова усиливать межпарламентское взаимодействие со Швейцарией, - Разумков

В рамках официального визита в Швейцарию Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, список советников которого сменился после реформации Кабмина, встретился с Председателем Национального Совета Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Изабель Море и ее заместителем Ирен Келин. Об этом сообщает пресс-служба на сайте Веховной Рады.

Во время встречи стороны обсудили возможности расширения украинского-швейцарского сотрудничества.

"Мне очень приятно, что именно наша делегация является первой иностранной для Федерального Собрания нового созыва. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей работе и заверить, что Украина и Верховная Рада готовы всячески сотрудничать со Швейцарией для развития двусторонних отношений", - отметил Председатель Парламента.

Дмитрий Разумков сообщил, что в Верховной Раде Украины уже сформирована депутатская группа по вопросам межпарламентских связей со Швейцарией.

"Важно, что сейчас началась активная взаимодействие и на уровне посольств, и на уровне парламентских групп дружбы. У нас много перспективных направлений для совместной работы, в частности в сфере имплементации реформ", - отметил Дмитрий Разумков.

Председатель Верховной Рады также выразил благодарность Швейцарии за эффективную экономическое сотрудничество, которая сейчас есть между государствами.

"Вы - локомотив для привлечения инвестиций в Украину. Мы рады, что Швейцария входит в пятерку крупнейших наших стран-инвесторов, и надеемся, что дружественные парламентские отношения усилят экономические, и, как следствие, увеличат объем инвестиций", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

Также во время встречи были обсуждены вопросы обеспечения прав человека на оккупированных территориях, пути урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и возвращения аннексированного Крыму, оказание поддержки со стороны Швейцарии на международных площадках, а также возможности изучения швейцарского опыта прямой демократии.

Кроме того, Председатель Верховной Рады поблагодарил госпожу Море и госпожу Келин за готовность продолжать и расширять межпарламентские отношения и пригласил представителей Парламента Швейцарии посетить Украину.

Также Председатель Верховной Рады посетил заседание Национального Совета и Совета Кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил нацпрограмму сотрудничества с НАТО, максимально приближенную к членству.

Тем временем генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО.