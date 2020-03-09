Зеленская почтила память Тараса Шевченко в образе от Prada за 85 тысяч гривен

Образ Елены Зеленской был по настоящему весенним. Так, на ней была белая рубаха, темные брюки, бежевый тренч и туфли итальянского бренда Prada.

Тренч первой леди производитель называет "техническим пальто из поплина (ткань из хлопка)". Идет в комплекте с кожаным ремнем и стоит $2250 или около 65 000 гривен.

Фото: Страна.юа

Туфли первой леди с квадратными носками из свежей коллекции, которая выполнена из лакированной кожи и представлена в нескольких цветах. У первой леди - комбинация из черного и бежевого. Высота каблука - 8,5 сантиметров. Стоит такая пара туфель 610 фунтов стерлингов или 19 776 гривен по курсу НБУ на 09.03. 2020 года.

Фото: Страна.юа

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