Зеленская почтила память Тараса Шевченко в образе от Prada за 85 тысяч гривен

Сегодня, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой почтили память украинского Кобзаря Тараса Григорьевича Шевченко по случаю его 206 дня рождения. Первая леди Украины пришла к памятнику в туфлях от Prada за 65 тысяч гривен. Об этом передает Страна.юа. Образ Елены Зеленской был по настоящему весенним. Так, на ней была белая рубаха, темные брюки, бежевый тренч и туфли итальянского бренда Prada. Тренч первой леди производитель называет "техническим пальто из поплина (ткань из хлопка)". Идет в комплекте с кожаным ремнем и стоит $2250 или около 65 000 гривен. Фото: Страна.юа Туфли первой леди с квадратными носками из свежей коллекции, которая выполнена из лакированной кожи и представлена в нескольких цветах. У первой леди - комбинация из черного и бежевого. Высота каблука - 8,5 сантиметров. Стоит такая пара туфель 610 фунтов стерлингов или 19 776 гривен по курсу НБУ на 09.03. 2020 года. Фото: Страна.юа Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" Дмитриева пришла в Раду в образе за 70 тысяч гривен