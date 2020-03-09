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09 марта 2020, понедельник, 18:32 1031
Общество 2020-03-09T18:34:57+02:00
Українські Новини
Зеленская почтила память Тараса Шевченко в образе от Prada за 85 тысяч гривен

Зеленская почтила память Тараса Шевченко в образе от Prada за 85 тысяч гривен

Елизавета Кесельман
Первая леди, Елена Зеленская, Президент Владимир Зеленский, Образ Елены Зеленской
Зеленские почтили память Тараса Шевченко
Зеленские почтили память Тараса Шевченко

Сегодня, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой почтили память украинского Кобзаря Тараса Григорьевича Шевченко по случаю его 206 дня рождения. Первая леди Украины пришла к памятнику в туфлях от Prada за 65 тысяч гривен. Об этом передает Страна.юа.

Образ Елены Зеленской был по настоящему весенним. Так, на ней была белая рубаха, темные брюки, бежевый тренч и туфли итальянского бренда Prada.

Тренч первой леди производитель называет "техническим пальто из поплина (ткань из хлопка)". Идет в комплекте с кожаным ремнем и стоит $2250 или около 65 000 гривен.

Фото: Страна.юаФото: Страна.юа

Туфли первой леди с квадратными носками из свежей коллекции, которая  выполнена из лакированной кожи и представлена в нескольких цветах. У первой леди - комбинация из черного и бежевого. Высота каблука - 8,5 сантиметров. Стоит такая пара туфель 610 фунтов стерлингов или 19 776 гривен по курсу НБУ на 09.03. 2020 года.

Фото: Страна.юаФото: Страна.юа

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