В Нидерландах начался суд по делу МН17: онлайн-трансляция

Сегодня, 9 марта, в Нидерландах начались первые слушания по делу о сбивании самолета Boeing рейса МН17 в 2014 году под Донецком. Об этом сообщает Громадське.

Так, сообщается, что слушания начались в судебном комплексе Схипхола, вблизи аэропорта Амстердама.

В июне 2019 Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе рейса МН17. Это трое россиян и гражданин Украины:

Игорь Гиркин-Стрелков, тогдашний "министр обороны "ДНР";

Сергей "Хмурый" Дубинский, подчиненный Стрелкова, генерал-майор российской армии, возглавлял так называемую военную разведку боевиков;

Олег Пулатов (позывные "Гюрза" и "Халиф"), подчиненный Дубинского, руководил вторым отделом "ГРУ ДНР".

Гражданин Украины Леонид Харченко (позывной "Крот"), который руководил одним из подразделений "ГРУ ДНР" и вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" в Снежное.

Их всех объявили в международный розыск. И нынешнее судебное заседание касается именно этих подозреваемых.

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Как сообщали Українські Новини, в судебном процессе над подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 на Донбассе представлять сторону обвинения будет прокуратура Нидерландов.

Тем временем Зеленский верит, что виновные в крушении самолета Malaysia Airlines понесут ответственность.