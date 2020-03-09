подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
09 марта 2020, понедельник, 15:55 86
Силовые структуры 2020-03-09T15:59:20+02:00
Українські Новини
Боевики на Донбассе обстреляли украинских медиков с беспилотника

Боевики на Донбассе обстреляли украинских медиков с беспилотника

Таня Войтюк
Боевики, Донбасс, Красный крест, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
Машина Красного креста. Фото: facebook/ООС
Машина Красного креста. Фото: facebook/ООС

После потерь на Донбассе 8 марта, где под обстрелами погиб украинский военный, сегодня, 9 марта, подконтрольные Россие боевики атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил (ООС) вблизи населенного пункта Талаковка. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, боевики задействовали беспилотные летательные аппараты, из которых сбросили два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором было четко видна маркировка эмблемы Красного креста. В штабе отмечают, что никто из украинских защитников не пострадал.

В ООС заявили, что "преступные действия в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение вооруженными формированиями Российской Федерации всем правилам международного гуманитарного права по ведению боевых действий".

Боевики обстреляли санитарный автомобиль. Фото: facebook.com/pressjfo.newsБоевики обстреляли автомобиль медиков. Фото: facebook/ООС

Как сообщали Українські Новини, Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса.

Тем временем, согласно данным пограничной службы, в Украину из ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса.

Больше новостей о: Боевики Донбасс Красный крест Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе

Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с си...
Боевики подбили ракетой грузовик ВСУ, есть погибши...
Из-за обстрелов на Донбассе сгорел украинский опор...
На Донбассе ВСУ понесли потери: погиб военный, еще...
В Нидерландах начался суд по делу МН17: онлайн-трансляция
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта
Новости
У первого в Украине зараженного коронавирусом повторно диагностировали заболевание 16:12
Машина Красного креста. Фото: facebook/ООС
Боевики на Донбассе обстреляли украинских медиков с беспилотника 15:55
В Кабмине усилили план антикризисных мер по борьбе с коронавирусом 15:54
Скриншот: nstagram.com/its_zp
В Запорожье десятилетняя девочка погибла из-за падения на нее статуи "Маша и медведь" 15:38
Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса 15:24
больше новостей
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Такой цены давно не было: из-за коронавируса туры из Украины подешевели 07:00
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Элина Свитолина. Фото: wta
Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Мексике 10:14
больше новостей
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде 11:43
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта 08:40 Карта
больше новостей
На Донбассе ВСУ понесли потери: погиб военный, еще шестеро - ранены
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok