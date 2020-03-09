Боевики на Донбассе обстреляли украинских медиков с беспилотника

После потерь на Донбассе 8 марта, где под обстрелами погиб украинский военный, сегодня, 9 марта, подконтрольные Россие боевики атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил (ООС) вблизи населенного пункта Талаковка. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, боевики задействовали беспилотные летательные аппараты, из которых сбросили два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором было четко видна маркировка эмблемы Красного креста. В штабе отмечают, что никто из украинских защитников не пострадал.

В ООС заявили, что "преступные действия в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение вооруженными формированиями Российской Федерации всем правилам международного гуманитарного права по ведению боевых действий".

Боевики обстреляли автомобиль медиков. Фото: facebook/ООС

Как сообщали Українські Новини, Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса.

Тем временем, согласно данным пограничной службы, в Украину из ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса.