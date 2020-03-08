В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана

Водителей столицы предупредили о сильной опасности из-за тумана, спустившегося на город. Эксперты советуют водителям быть предельно осторожными на дорогах. Об этом, в воскресенье, 8 марта, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

"9 марта ночью и утром ожидается туман. Видимость 200-500 метров. Это первый уровень опасности - желтый", - говорится в сообщении.

Специалисты советуют водителям во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными во время движения и не выезжать на дороги без крайней на то необходимости.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, сегодня ночью в Киеве ожидается сильный туман.

Из-за тумана под Киевом столкнулись больше 10 автомобилей.