В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана

Водителей столицы предупредили о сильной опасности из-за тумана, спустившегося на город. Эксперты советуют водителям быть предельно осторожными на дорогах. Об этом, в воскресенье, 8 марта, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр. "9 марта ночью и утром ожидается туман. Видимость 200-500 метров. Это первый уровень опасности - желтый", - говорится в сообщении. Специалисты советуют водителям во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными во время движения и не выезжать на дороги без крайней на то необходимости. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге. Как сообщали Українські Новини, сегодня ночью в Киеве ожидается сильный туман. Из-за тумана под Киевом столкнулись больше 10 автомобилей.