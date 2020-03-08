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08 марта 2020, воскресенье, 23:56 79
Общество 2020-03-08T23:56:02+02:00
Українські Новини
В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана

В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана

Ольга Фандорина
Туман, Туман в Киеве, Туман в Украине, Желтый уровень опасности

Водителей столицы предупредили о сильной опасности из-за тумана, спустившегося на город. Эксперты советуют водителям быть предельно осторожными на дорогах. Об этом, в воскресенье, 8 марта, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

"9 марта ночью и утром ожидается туман. Видимость 200-500 метров. Это первый уровень опасности - желтый", - говорится в сообщении.

Специалисты советуют водителям во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными во время движения и не выезжать на дороги без крайней на то необходимости.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, сегодня ночью в Киеве ожидается сильный туман.

Из-за тумана под Киевом столкнулись больше 10 автомобилей.

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