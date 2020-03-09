Великий пост-2020: рецепт пряного тыквенного супа-пюра с обжаренными семечками

Тыквенный суп-пюре - настоящая находка во время Великого поста. Сладковатый, пряный вкус тыквы, ее бесспорная польза в витаминах и микроэлементах, неожиданные вкусовые сочетания, с которыми ее можно применять, делают ее незаменимой в это весеннее время. Українські новини расскажут рецепт пряного тыквенного супа для Великого поста.

В тыквенных семечках, которые также входят в рецепт этого блюда, есть и целебные свойства. По содержанию цинка тыквенные семечки в тройке лидеров: всего 30 гр семян восполняют до 70% суточной потребности в этом микроэлементе. Так как семечки насыщенны на 30-50% тыквенным маслом, их часто употребляют люди, придерживающиеся вегетарианства или во время поста, как замену животным жирам.

Ингредиенты:

Тыква — 1 Килограмм

Картофель — 3 Штуки

Лук репчатый — 1 Штука

Овощной бульон — 1 Литр

Розмарин — 1 Штука

Мускатный орех — 0,5 Чайных ложки

Соль, перец,

специи — По вкусу

Масло растительное — 4 Ст. ложки

Лавровый лист — По вкусу

Перец черный горошек — По вкусу, перец душистый — По вкусу

Пряный тыквенный суп. Фото: kedem.ru

Приготовление:

Разрезаем тыкву напополам. В зависимости от ее размера, отрезаем от нее килограммовый кусок. Если она небольшая, смело берите половину. Очищаем тыкву от семечек и вообще ото всех внутренних мягких частей.

Теперь очищаем тыкву от кожуры. Можно использовать для этого картофелечистку. Также очищаем картофель от шкурки. С лука снимаем шелуху. Все овощи нарезаем кубиками. Из зелени у нас будет розмарин.

Нарезанные овощи отправляем в сковороду, разогретую с растительным маслом. Там они будут тушиться до полной готовности. По необходимости доливайте воду. Тушим под крышкой, добавив веточку розмарина.

В конце добавляем соль и специи по вкусу. Перекладываем тушеные овощи в миску. Перемалываем все блендером до состояния пюре. Перед этим не забудьте достать веточку розмарина.

Кипятим воду в кастрюле. Если хотите суп погуще, тогда возьмите меньшее количество воды, а если пожиже — наоборот. Для вкуса положите лавровый лист, перец душистый и горошек. Когда вода закипит, достаньте из воды все лишнее. Постепенно влейте в кастрюлю измельченные овощи и, помешивая, прокипятите все около пяти минут.

Тыквенный суп готов!

Напомним, ранее Українські Новини опубликовали вкусное и легкое постное меню на неделю.

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