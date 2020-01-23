В Луганской области 3 февраля отключат воду из-за долга в 142,2 млн гривен

Энергопоставляющая компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) намерено обесточить снабжающее водой 80 тыс. жителей Луганской области коммунальное предприятие "Лисичанскводоканал" 3 февраля из-за 142,2 млн гривен задолженности за потребленную электроэнергию. Об этом говорится в сообщении ЛЭО, передают Українські Новини.

По данным ведомства, кроме долга за электроэнергию, "Лисичанскводоканал" должен уплатить штрафы в сумме 15,889 млн гривен (инфляционные начисления), 2,486 млн (3% годовых), 4,045 млн (пеня), 1,110 млн (превышение договорных объемов потребления), 1,376 млн (судебный сбор).

Отмечается, что "Лисичанскводоканал" игнорирует обращения энергетиков по поводу необходимости оплаты долга.

Также ЛЭО направило письма луганскому губернатору, депутатам и мэру Лисичанска с уведомлением о планируемом отключении.

Как сообщали Українськi Новини, 24 декабря 2019 года ЛЭО обесточило "Лисичанскводоканал" из-за 167 млн гривен задолженности за потребленную электроэнергию, из-за чего около 80 тыс. жителей Луганской области остались без централизованного водоснабжения.

Также без водоснабжения приостановила работу котельная в Лисичанске, из-за чего без отопления остались 5,2 тыс. квартир в 110 домах города, 3 детских сада, 3 школы, 3 учебных и 3 медицинских учреждений.

26 декабря энергоснабжение "Лисичанскводоканала" восстановили, но из-за прорывов на водопроводе водоснабжение не было восстановлено.

Полностью восстановить подачу воды и отопления удалось 28 декабря.

19 декабря ЛЭО обесточила часть коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", которая снабжает водой жителей на неподконтрольной Украине территории Луганской области, из-за 188 млн гривен задолженности за потребленную электроэнергию.