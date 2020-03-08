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08 марта 2020, воскресенье, 11:43 257
Общество 2020-03-08T11:43:02+02:00
Українські Новини
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде

Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде

Валерия Драгомирова
Велосипед, Безопасность, Охрана, Владимир Зеленский
Зеленский на велосипеде. Фото: Instagram/sluga95
Зеленский на велосипеде. Фото: Instagram/sluga95

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему не разрешают ездить на велосипеде, так как охрана отвечает за его безопасность. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.

"Они ждали велосипед, но мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай Бог, что-то случится. Поэтому пока без велосипедов. Ну, это пока. Думаю, мы все-таки наведем порядок, чтобы все мы могли ездить на велосипеде", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, почему не переезжает из здания на ул. Банковой в Киеве.


"А переехать просто в любое помещение мне не позволяет охрана. Я и так "порезал" кортеж. У нас там было по 12-20 машин, сейчас мы ездим на трех", - добавил президент.

Как сообщали Українські Новини, президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед с надписью "Его Превосходительству Мистеру". 

Ранее Зеленский пообещал ездить на работу на велосипеде, если станет президентом. 

Кроме того, Лукашенко заявил, что из-за Зеленского не может ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле. 

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