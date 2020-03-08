Италия ввела карантин на севере страны из-за коронавируса

Правительство Италии ввело карантин на севере страны для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал премьер-министр Джузеппе Конте 8 марта, пишет DW со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

По данным агентства новостей dpa, ограничения коснутся более 10 млн человек из 15 регионов страны, среди которых популярные для туристов город Венеция и экономический центр Милан.



Отныне доступ к ряду провинций будет ограничен. Приезжать и покидать их можно будет только из-за серьезных причин, связанных, например, с работой или семейными обстоятельствами. Также внутри регионов будет "ограничена мобильность", то есть люди должны будут выходить из дома только "по уважительным причинам".



Отмечается, что правительство не отменяет авиарейсы или движение поездов в эти регионы. Впрочем, для путешествия надо иметь серьезную причину, потому что полиция может останавливать пассажиров и спрашивать о целе поездки. Эти ограничения продлятся до 3 апреля, пишут итальянские СМИ.



Как сообщали Українські Новини, Папа Римский проведет воскресную службу в режиме онлайн-трансляции из-за коронавируса.



Кроме того, коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее.