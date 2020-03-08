Италия ввела карантин на севере страны из-за коронавируса

Правительство Италии ввело карантин на севере страны для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал премьер-министр Джузеппе Конте 8 марта, пишет DW со ссылкой на пресс-службу правительства страны. По данным агентства новостей dpa, ограничения коснутся более 10 млн человек из 15 регионов страны, среди которых популярные для туристов город Венеция и экономический центр Милан.Отныне доступ к ряду провинций будет ограничен. Приезжать и покидать их можно будет только из-за серьезных причин, связанных, например, с работой или семейными обстоятельствами. Также внутри регионов будет "ограничена мобильность", то есть люди должны будут выходить из дома только "по уважительным причинам".Отмечается, что правительство не отменяет авиарейсы или движение поездов в эти регионы. Впрочем, для путешествия надо иметь серьезную причину, потому что полиция может останавливать пассажиров и спрашивать о целе поездки. Эти ограничения продлятся до 3 апреля, пишут итальянские СМИ.Как сообщали Українські Новини, Папа Римский проведет воскресную службу в режиме онлайн-трансляции из-за коронавируса. Кроме того, коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее.