Душ с вина: в итальянском селе из кранов потекло ламбруско

В то время, как итальянские виноделы решили не ехать в Украину на фестиваль из-за коронавируса, жители села Модена в области Эмилья-Романия на севере Италии обнаружили, что в них из кранов вместо воды течет ламбруско - вино, которое производится из специального сорта винограда в их области.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на местную газету Gazzetta di Modena.

Позже сало известно, что причиной инцидента стала поломка на местном винодельческом заводе.

Как отмечает издание, некоторые жители едва случайно не приняли душ с вина.

Причиной инцидента стала поломка в одной из силосных цистерн местного винодельческого завода. Вино оттуда случайно попало к водопроводу, а оттуда - в дома людей.

Пока неисправность не успели устранить, люди "собирали вино в бутылки, чтобы потом угостить им за ужином", отмечает Gazzetta di Modena.

Местные власти в сообщении в Facebook извинилась за инцидент и отметила, что ламбруско "не вредит телу и не представляет риска для здоровья и гигиены людей".

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Как сообщали Українські Новини, из-за непривычно теплой зимы Германия осталась без урожая ледяного вина.

Тем временем, ученые заявили, что вино полезно для кишечника.