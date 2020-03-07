В Житомире волонтер и участник АТО покончил жизнь самоубийством

Полиция начала расследовать самоубийство волонтера, участника антитеррористической операции (АТО) в Житомире.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

6 марта в подъезде одного из домов областного центра было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением, рядом находилось оружие, зарегистрированное на него.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты охотничий карабин, пуля и другие вещественные доказательства. В частности, зафиксировано повреждение потолка в коридорном помещении подъезда над местом, где случилось событие.

Место происшествия. Фото: Нацполиция

Все обстоятельства, зафиксированные полицейскими в ходе первоочередных мер, свидетельствуют о самоубийстве мужчины.

По данному факту открыто уголовное производство.

На данный момент проводится опрос родных погибшего и соседей, также продолжается сбор информации от друзей, коллег и других лиц, которые могут владеть необходимыми для расследования сведениями.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом ветеран АТО застрелил приятеля из-за спора о Зеленском и Порошенко.

В январе ГБР открыло уголовное производство о возможном самоубийстве военнослужащего, работника Управления государственной охраны в здании ЦИК в Киеве.