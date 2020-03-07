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07 марта 2020, суббота, 16:10 169
Происшествия 2020-03-07T16:18:08+02:00
Українські Новини
В Житомире волонтер и участник АТО покончил жизнь самоубийством

В Житомире волонтер и участник АТО покончил жизнь самоубийством

Ярина Вацяк
АТО, Украинская полиция, Самоубийство, Суицид, Участник АТО
Суицид (иллюстрация) . Фото: pixabay.com
Суицид (иллюстрация) . Фото: pixabay.com

Полиция начала расследовать самоубийство волонтера, участника антитеррористической операции (АТО) в Житомире.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

6 марта в подъезде одного из домов областного центра было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением, рядом находилось оружие, зарегистрированное на него.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты охотничий карабин, пуля и другие вещественные доказательства. В частности, зафиксировано повреждение потолка в коридорном помещении подъезда над местом, где случилось событие.

Место происшествия. Фото: НацполицияМесто происшествия. Фото: Нацполиция

Все обстоятельства, зафиксированные полицейскими в ходе первоочередных мер, свидетельствуют о самоубийстве мужчины.

По данному факту открыто уголовное производство.

На данный момент проводится опрос родных погибшего и соседей, также продолжается сбор информации от друзей, коллег и других лиц, которые могут владеть необходимыми для расследования сведениями.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом ветеран АТО застрелил приятеля из-за спора о Зеленском и Порошенко.

В январе  ГБР открыло уголовное производство о возможном самоубийстве военнослужащего, работника Управления государственной охраны в здании ЦИК в Киеве.

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