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07 марта 2020, суббота, 15:38 17
Президент 2020-03-07T15:43:07+02:00
Українські Новини
Олигархи не влияют на новое правительство, но владеют 70-80% активов в Украине, - Зеленский

Олигархи не влияют на новое правительство, но владеют 70-80% активов в Украине, - Зеленский

Ярина Вацяк
Олигархи, Кадровые изменения, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция Рады
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция Рады

Президента Владимира Зеленского заявил, что не будет менять в Украине ни одного человека, если он работает эффективно.

Об этом он сказал в ходе интервью изданию Bloomberg касательно смены правительства 4 марта, передают Українськi Новини.

"Я не планирую менять ни одного человека в стране, который работает справедливо и эффективно", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Президент отметил, что правительство должно быть эффективным и показывать результат.

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут прогнать из власти, а в том, что в Украине, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что курс Украины не меняется от кадровых перестановок, Украина и в дальнейшем нацелена на выполнение реформ, заявленных в программе Президента.

В частности, речь идет о дальнейшем сотрудничестве с Международным валютным фондом, внедрении земельной реформы, разработке нужного законопроекта о банках, который не позволит бывшим владельцам возвращать их.

Президент также подчеркнул, что олигархи не влияют на новое правительство.

По его словам, олигархи владеют 70-80% активов в Украине и каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них, поскольку олигархи нанимают лучших.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марата Верховная Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Его бэкграунд в энергетике связан с компанией Рината Ахметова "ДТЭК". В 2017 году он стал замгенерального директора местного филиала ахметовской ДТЭК. Там он работает два года.

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