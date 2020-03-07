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07 марта 2020, суббота, 15:17 414
Силовые структуры 2020-03-07T15:24:50+02:00
Українські Новини
В Одессе эвакуировали тысячи людей из вокзала, торговых центров, гостиниц и больниц

В Одессе эвакуировали тысячи людей из вокзала, торговых центров, гостиниц и больниц

Ярина Вацяк
Минирование, Сообщение о минировании, Жд вокзал, Эвакуация людей
Одесса. Фото: Укртур
Одесса. Фото: Укртур

Сотрудники Национальной полиции в субботу эвакуировали около 2 тыс. человек из-за сообщения о минировании железнодорожного вокзала, торговых центров, гостиниц и больниц в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Одесской области.

Неизвестный анонимно сообщил в полицию о минировании вышеуказанных зданий.

На места выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Они обследуют помещения и близлежащие территории.

Как сообщали Українські Новини, в декабре сотрудники Национальной полиции в понедельник проводили эвакуацию людей из-за сообщения о минировании железнодорожного вокзала, больниц, торговых центров (ТЦ) и жилых домов в Одессе.

В июне 2019 сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 3 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 объектов в Одессе.

В мае 2019 неизвестный в четверг сообщил о минировании международного аэропорта "Одесса", трех торгово-развлекательных центров, 3 больниц и родильного дома в Одессе.

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