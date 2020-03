Женский марш, музыка и котики. Куда пойти на праздничные выходные

На этих выходных Украина празднует 8 марта, а это значит, что в стране будет три официальных выходных дня, которые можно занять походами на разные интересные события или просто гулянием весеннему Киеву. Власти столицы рекомендуют ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях, поэтому Українські Новини советуют соблюдать правила личной гигиены и побольше быть на воздухе.

Женский марш

Именно марши за права женщин положили начало празднованию 8 марта. Тогда об этом дне не говорили, как о дне весны и красоты, а напоминали о неравенстве прав женщин. Сейчас это неравенство не исчезло, хотя и стало менее заметным. В этом году женщины и мужчины на марше будут требовать ратификации Стамбульской конвенции, чтобы остановить насилие против женщин.

Этот международный договор, еще в 2011 году подписан Украиной и возлагает на наше государство различные обязательства — по криминализации насилия в отношении женщин и домашнего насилия, преследования обидчиков и обидчиц, защиты жертв, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия, образования граждан и гражданок о недопустимости применения насилия. Украина, надо отдать должное, много сделала в области криминализации домашнего насилия, однако принятие законодательных актов до конца не решило основной проблемы — системного применения насилия в отношении женщин и детей и во многих случаях бездействия полиции.

Участники марша собираются 8 марта в 12.00 на Михайловской площади.

Свобода, равенство, сестринство: женщины укрлита

Украинские литераторки не невинные, милые и слабые создания, творившие свои тексты от высокой любви или болезни. Это независимые, сильные и умные женщины, которые рядом с освободительной женской борьбой вели национальную. Их боялась власть, обожали (и в тоже время боялись) мужчины и подавляли общественные условия. А они просто занимались свей "сродной працей" сродной трудом на правах свободы, равенства и сестричества. Этим женщинам будет посвящена публичная лекция, которая пройдет 7 марта в Port.agency. Там расскажут о Марко Вовчок, Елене Пчилке, Лесе Украинке, Ольге Кобылянской, Елене Телиге и других деятельницах украинской культуры, чтобы понять: феминизм — это уже почти украинская традиция.

Трудо(не)устроена: зин про женщин в прекрасном труде

С атипичной занятостью сталкивалась почти каждая женщина. И кого-то это устравиает. "Трудо(не)устроена" — это зин, состоящий из историй 9 женщин и одной небинарнои персоны. Все они разного возраста, профессий и привычек, но объединяет их отсутствие стабильного или официального трудоустройства. Как так случилось, что женщина оказалась в ситуации нестабильной занятости? Чего в этой ситуации больше — недостатков или преимуществ? Все-таки обязана ли секретарша готовить кофе?

Публичная лекция пройдет 8 марта в 16 часов в Coschey Local DIY

Показ фильма "Она прекрасна, когда злится" и разговор с вином

«She's Beautiful When She's Angry» — это документальный фильм о развертывании второй волны феминизма в США в 1966-1971-х гг. Устами самих активисток лента рассказывает о развитии женского движения и его вызовах во второй половине ХХ в. Здесь можно услышать выступления Бетти Фридан, послушать воспоминания Кейт Миллет и узнать о многообразии активистского опыта от представительниц движений как SNCC Black Women Liberation Commitee, Cell 16 Jane, Lavander Menace. С экрана с вами также поговорят автора известного бестселлера «Our Bodies, Our Selves», а еще историкини, художницы и журналистки, которые писали и творили о женщинах и для женщин. Начиная от Национальной Организации Женщин (NOW), которая критиковала видимое экономическое и политическое неравенство женщин в американском обществе 1950-60-х, фильм раскрывает, как постепенно феминистическое движение обращало внимание на все более глубокие проблемы общества, за решение которых следует бороться: право на аборты и контрацепцию, видимость и права лесбиянок, права цветных женщин, классовое неравенство, женская сексуальность, использование женских образов в искусстве и репрезентация женского опыта в истории.

Женское ралли

Большое Женское Ралли – традиционное соревнование, которое ежегодно проходит в центре столице 8 марта (Крещатик). Предусмотрен отдельный зачет и для девушек на электромобилях. В соревнованиях могут принимать участие исключительно женские экипажи (пилот и штурман), а движение участников проходит по маршруту-легенде и только в рамках Правил Дорожного движения Украины. Каждый год организаторы гонки дополняют «Большое Женское Ралли» интересной схемой слалома на специальных участках.

Женское ралли пройдет в центре Киева на Крещатике 8 марта с 10.00 до 19.00.

Концерт Pianoбой

8 марта 2020 года во Дворце Спорта состоится концерт Pianoбой Дмитрия Шурова. Во-первых, концерт состоится в сопровождении симфонического оркестра. Во-вторых, концерт будет посвящен 10-летнему юбилею группы. И в-третьих, мы впервые услышим вживую новый альбом ХІСТОРІ и увидим шоу, специально созданное к этому событию. Дмитрию Шурову, как никому другому, удается смешивать мелодичность с настоящим рок-драйвом и получать песни, которые действительно берут за живое. Песни, под которые влюбляются, женятся и просто живут.

Pianoбой — судья двух сезонов талант-шоу "Х-фактор" подряд и трехкратный обладатель премии YUNА — снова хочет нас удивить. Новый альбом — мощный, светлый интимный и оптимистичный уже готов прозвучать на концерте в День восьмого марта.

Выставка-путешествие Ukraine WOW

Интерактивную выставку снова продолжили до 29 февраля. Экспозиция уже стала самой посещаемой в истории Украины: за три месяца на ней побывали рекордные 300 тысяч человек.

Ukraine WOW — это интерактивная выставка-путешествие, которой "Укрзализныця" открыла новое выставочное пространство на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Это 3900 кв.м интерактивных инсталляций и уникальных экспонатов: от розового вагона и тоннеля любви до "Апостола" Федорова и скульптур Архипенко; от уникальной азбуки Георгия Нарбута и мазанки, на стенах которой воспроизведены работы Полины Райко, в виртуальной реальности, в которой можно полетать над Родиной-матерью и изнутри увидеть "девятку" — самую большую доменную печь в Европе.

На выставку можно попасть с 14 пути Киевского центрального железнодорожного вокзала.

Обзорная экскурсия "Семь чудес Киева"

Что может быть лучше, чем прогулка по весеннему Киеву с интересными историями.

Тематика экскурсии:

в чем чудо Васнецовской Владимирской Мадонны и какая связь между Михаилом Булгаковым и Крестителем Руси;

как Киевский оперный театр изменил ход истории и повлиял на моду в женских прическах;

чем Древний Киев прославился на всю Европу и в чем кроется главное чудо Софии Киевской;

какая роль Богдана Хмельницкого и «любовного треугольника» в повороте истории;

кто придумал Пейзажную аллею и почему Андреевский спуск стал культурным брендом столицы;

где прячется гуляющий памятник Киева и какие чудеса происходили в Михайловском монастыре;

почему новый стеклянный мост «трещит», причем здесь Чертово Беремище и много, много еще...

Маршрут экскурсии начинается от Владимирского собора ведет к Владимирской горке.

Экскурсия состоится 8 марта в 11.00.

Пешеходный мост. Фото: bigkiev.com.ua

Выставка кошек

Выставка пройдет с 7 по 8 марта с 11.00 до 18.00 в зале "Ровесник", бульвар Перова, 2.

Кроме большого количества различных пород кошек, здесь ожидается еще много развлечений: конкурс детского рисунка, интересные мастер-классы, бассейн с шариками и игривый кот-анаматор! А также кафе и прекрасный, ухоженный весенний парк "Победа". На выставке можно воспользоваться замечательной возможностью сделать себе уникальный подарок — стать родителями котенка.

