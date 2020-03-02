В марте украинцы будут отдыхать десять дней

В этом году в марте ожидается 10 выходных дней благодаря Международному женскому дню. Українські Новини расскажут о том, как отдыхают украинцы в первый месяц весны.

Так, работники с пятидневной рабочей неделей в этом месяце будут работать 21 день и 10 - отдыхать.

Большее количество выходных связано с тем, что 8 марта отмечается Международный женский день, который в этом году выпадает на воскресенье. В связи с этим дополнительный выходной предусмотрен на понедельник, 9 марта.

Выходные дни в марте предусмотрены на такие числа: 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28 и 29.

Как сообщали Українські Новини, в связи с Международным женским днем "Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов.

Также с 1 марта в Украине увеличится стоимость билетов на поезда. В "Укрзализныце" подчеркивают, что повышение не коснется стоимости проезда в вагонах I класса поездов "Интерсити +". А на 19 украинских вокзалах обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами коронавируса.