Резко потеплеет и придут холода с дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и 8 марта

Март в Украине начался с неустойчивой погоды. Аномально жаркие дни сменяются периодами резких похолоданий с осадками. Такой же будет характер погоды и до конца недели. Причем на Международный денский день 8 марта погода в Украине резко ипортится.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook странице.

Конец рабочей недели, по ее словам, будет комфортным. В пятницу, 6 марта в Украину невероятно бархатное тепло + 11 + 16 градусов.

"Правда, на Западе воздушная масса окажется холоднее, ожидается + 6 + 12 градусов", - сообщила синоптик.

Существенных осадков 6 марта в большинстве областей Украины - не будет, потому что будет преобладать антициклональний характер погоды, восточный антициклон пока сдерживать западную влагу.

"В Киеве 6 марта существенных осадков не ожидается, разве что утром какие-то немного дождевые капли прольются на отдельные районы столицы. Температура воздуха завтра днем ​​будет колебаться около + 11 + 13 градусов", - пишет синоптик.

В субботу, 7 марта, дожди появятся в западных и северных областях Украины.

"8 марта западное холодный воздух сдвинется на северную часть Украины, поэтому там похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории в воскресенье будет замечательная теплая погода", - предупредила Диденко.

В Киеве, по ее словам,7-го марта начнут собираться влажные облака, но еще будет тепло, а 8 марта в столице пойдут дожди и резко похолодает.

Как сообщали Українські Новини, большинство синоптиков сходятся во мнении, что украинцев в нынешнем году ждет непростая весна: поздняя, в целом теплая, с резким переходом к летней погоде уже в мае и с осадками ниже нормы.

Ранее метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.