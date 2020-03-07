подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
07 марта 2020, суббота, 08:45 83
Экономика 2020-03-07T08:58:14+02:00
Українські Новини
Гривна взлетела: как изменился официальный курс нацвалюты за неделю

Гривна взлетела: как изменился официальный курс нацвалюты за неделю

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс, курс гривны за неделю
Курс гривны.
Курс гривны.

В то время, как Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 марта, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD, за неделю 2 по 10 марта официальный курс национальной валюты взлетел на 33 копейки.

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

2 марта 3 марта 4 марта 5 марта 6-9 марта 10 марта
24,5900 24,8180 24,9386 24,8908 24,7413 24,9215

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 марта:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 16,5230
944 AZN 1 азербайджанский манат 14,6778
975 BGN 1 болгарский лев 14,4163
933 BYN 1 белорусский рубль 11,1282
410 KRW 100 вона 2,0904
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,2074
208 DKK 1 датская крона 3,7799
840 USD 1 доллар США 24,9215
978 EUR 1 Евро 28,2336
818 EGP 1 египетский фунт 1,5946
392 JPY 10 иена 2,3708
985 PLN 1 злотый 6,5650
356 INR 10 индийская рупия 3,3800
124 CAD 1 канадский доллар 18,5822
191 HRK 1 куна 3,7618
484 MXN 1 мексиканский песо 1,2308
498 MDL 1 молдавский лей 1,4303
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,1363
554 NZD 1 новозеландский доллар 15,8326
578 NOK 1 норвежская крона 2,6915
710 ZAR 1 ренд 1,5856
643 RUB 10 российский рубль 3,6531
946 RON 1 румынский лей 5,8679
360 IDR 1000 рупия 1,7497
682 SAR 1 саудовский риял 6,6395
702 SGD 1 сингапурский доллар 18,084
960 XDR 1 СПЗ 34,7035
398 KZT 100 тенге 6,5171
949 TRY 1 турецкая лира 4,0856
348 HUF 100 форинт 8,4194
826 GBP 1 фунт стерлингов 32,4154
203 CZK 1 чешская крона 1,1096
752 SEK 1 шведская крона 2,6609
756 CHF 1 швейцарский франк 26,6654
156 CNY 1 юань женьминьби 3,5982

Как сообщали Українські Новини, с 28 февраля по 6 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD вторую неделю подряд.

А в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 марта на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

Больше новостей о: Гривна Курс гривны НБУ Официальный курс курс гривны за неделю

Гривна взлетела: официальный курс нацвалюты на 6 м...
НБУ обвалил нацвалюту: каким будет курс гривны пос...
В феврале международные резервы выросли на 1,3% до...
Гривна подросла: каким будет официальный курс нацв...
Жертвами коронавируса во всем мире стали 3491 человека. Данные на 6 марта
Что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине
Новости
Гривна взлетела: как изменился официальный курс нацвалюты за неделю 08:45
Жертвами коронавируса во всем мире стали 3491 человека. Данные на 6 марта 08:15 Инфографика
Семь удобных способов передать показания счетчиков воды для киевлян 07:30 Инфографика
На майские праздники украинцев ждут два трехдневных выходных 06:50
Что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине 06:00
больше новостей
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019 17:21
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
больше новостей
И.о генпрокурора стал Чумак 10:48
11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?" 13:11
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok