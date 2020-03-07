Гривна взлетела: как изменился официальный курс нацвалюты за неделю

В то время, как Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 марта, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD, за неделю 2 по 10 марта официальный курс национальной валюты взлетел на 33 копейки.

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

2 марта 3 марта 4 марта 5 марта 6-9 марта 10 марта 24,5900 24,8180 24,9386 24,8908 24,7413 24,9215

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 марта:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 16,5230 944 AZN 1 азербайджанский манат 14,6778 975 BGN 1 болгарский лев 14,4163 933 BYN 1 белорусский рубль 11,1282 410 KRW 100 вона 2,0904 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,2074 208 DKK 1 датская крона 3,7799 840 USD 1 доллар США 24,9215 978 EUR 1 Евро 28,2336 818 EGP 1 египетский фунт 1,5946 392 JPY 10 иена 2,3708 985 PLN 1 злотый 6,5650 356 INR 10 индийская рупия 3,3800 124 CAD 1 канадский доллар 18,5822 191 HRK 1 куна 3,7618 484 MXN 1 мексиканский песо 1,2308 498 MDL 1 молдавский лей 1,4303 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,1363 554 NZD 1 новозеландский доллар 15,8326 578 NOK 1 норвежская крона 2,6915 710 ZAR 1 ренд 1,5856 643 RUB 10 российский рубль 3,6531 946 RON 1 румынский лей 5,8679 360 IDR 1000 рупия 1,7497 682 SAR 1 саудовский риял 6,6395 702 SGD 1 сингапурский доллар 18,084 960 XDR 1 СПЗ 34,7035 398 KZT 100 тенге 6,5171 949 TRY 1 турецкая лира 4,0856 348 HUF 100 форинт 8,4194 826 GBP 1 фунт стерлингов 32,4154 203 CZK 1 чешская крона 1,1096 752 SEK 1 шведская крона 2,6609 756 CHF 1 швейцарский франк 26,6654 156 CNY 1 юань женьминьби 3,5982

Как сообщали Українські Новини, с 28 февраля по 6 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD вторую неделю подряд.

А в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 марта на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.