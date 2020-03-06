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06 марта 2020, пятница, 23:18 103
Общество 2020-03-06T23:18:32+02:00
Українські Новини
Тепло до +18, а местами похолодание с дождями и снегом: прогноз погоды на 7 марта

Тепло до +18, а местами похолодание с дождями и снегом: прогноз погоды на 7 марта

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

7 марта в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +2…-3 градуса.

В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве местами небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +8…+13 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +8…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Госводагентстве предупредили о возможных ограничениях использования воды из-з аномальной погоды.

Также большинство синоптиков сходятся во мнении, что украинцев в нынешнем году ждет непростая весна: поздняя, в целом теплая, с резким переходом к летней погоде уже в мае и с осадками ниже нормы.

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