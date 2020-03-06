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06 марта 2020, пятница, 22:20 12
Общество 2020-03-06T22:20:01+02:00
Українські Новини
На киевских дорогах могут разрешить максимально допустимую скорость до 80 км/ч

На киевских дорогах могут разрешить максимально допустимую скорость до 80 км/ч

Анна Рудык
КГГА, Скорость, Превышение скорости, Ограничение скорости
Дороги в Киеве
Дороги в Киеве

В Киеве могут увеличить максимально допустимую скорость на дорогах города. Данный вопрос рассматривает КГГА, заявил в эфире 112 заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, он отметил, что КГГА рассматривает определенные магистрали.

"Сейчас КГГА рассматривает вопросы по тем магистралям, где есть скоростное движение. Это, например, проспект Бажана, проспект Победы. Здесь в левых полосах можно будет ездить с большей скоростью, например, 70-80 км/ч, как в цивилизованных странах", - сказал он.

По словам Геращенко, это необходимо для того, чтобы на дорогах погибало меньше украинцев. Он также отметил, что в Киеве установят специальные знаки, которые будут показывать водителю, насколько он превысил скорость.

Как сообщали Українські Новини, на украинских дорогах увеличат количество радаров: карта с зонами риска.

Также в Украине значительно повысят штрафы за превышение скорости.

Ранее на Столичном шоссе зафиксировали второй за два дня "антирекорд": автомобиль ехал со скоростью 288 км/ч.    

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