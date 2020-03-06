На київських дорогах можуть дозволити максимально допустиму швидкість до 80 км/год

У Києві можуть збільшити максимально допустиму швидкість на дорогах міста. Дане питання розглядає КМДА, заявив ефірі 112 заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Так, він зазначив, що КМДА розглядає певні магістралі.

"Зараз КМДА розглядає питання тих магістралей, де є швидкісний рух. Це, наприклад, проспект Бажана, проспект Перемоги. Тут у лівих смугах можна буде їздити з більшою швидкістю, наприклад, 70-80 км/ч, як в цивілізованих країнах", - сказав він.

За словами Геращенко, це необхідно для того, щоб на дорогах гинуло менше українців. Він також зазначив, що у Києві встановлять спеціальні знаки, які будуть показувати водієві, наскільки він перевищив швидкість.

Як повідомляли Українські Новини, на українських дорогах збільшать кількість радарів: карта з зонами ризику.

Також в Україні значно підвищать штрафи за перевищення швидкості.

Раніше на Столичному шосе зафіксували другий за два дні "антирекорд": автомобіль їхав зі швидкістю 288 км/ч.