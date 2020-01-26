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26 января 2020, воскресенье, 14:25 45
Политика 2020-01-26T14:26:08+02:00
Українські Новини
Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко

Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко

Ольга Фандорина
Дмитрий Кулеба, Евроинтеграция, Петр Порошенко
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что в последний год каденции бывшего Президента Петра Порошенко наблюдалось замедление процессов европейской интеграции.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"В последнее время или в последний год его (Порошенко) президентства начали происходить вещи, которые тормозили этот процесс", - сказал Кулеба.

По его словам, речь идет об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение, торможении анбандлинга Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" и прочем.

При этом Кулеба не отрицает, что при президентстве Порошенко было много сделано для европейской интеграции.

"Я ни в коем случае не хочу умалять роль предыдущего правительства, предыдущего президента в этой сфере. Просто наступил определенный момент, когда динамика принятия важных решений для евроинтеграции иссякла", - прокомментировал он.

Он заявил, что с сентября 2019 года динамика европейской интеграции существенно ускорилась.

Как сообщали Українські Новини, Кулеба ранее заявлял, что Украина должна повременить со вступлением в союз с ЕС.

А Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил Евросоюзу принять Украину вместо Великобритании.

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